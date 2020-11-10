رئيس أرمينيا : علمت باتفاق وقف الحرب فى قره باغ من الصحافة

وقال ساركيسيان، فى بيان له نشر على موقع الرئاسة اليوم الثلاثاء بحسب "روسيا اليوم" : "علمت من الصحافة بتوقيعنا على بيان مع رئيسى روسيا وأذربيجان حول وقف الحرب فى قره باغ، كما علمت من الصحافة بشروط وقف الحرب، للأسف، لم تكن هناك مشاورات أو مناقشات حول الوثيقة معى بصفتى رئيس الجمهورية، ولم أشارك فى أى مفاوضات".
وأكد ساركيسيان، أن تسوية نزاع قره باغ قضية ذات أهمية قومية و"أى خطوة، لا سيما التوقيع على أى وثيقة تتعلق بالمصالح الأمنية والحقوق لأرمينيا، وآرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) والشعب الأرمنى بأكمله، يجب أن تكون موضوعا للمشاورات والمناقشات الشاملة"، ولا يمكن اتخاذ أى قرار إلا على أساس الإجماع الوطنى.
وأشار الرئيس الأرمينى، إلى "أنه نظرا إلى وجود مخاوف عميقة لدى قطاع كبير من الناس.. يبدأ على الفور مشاورات سياسية من أجل الاتفاق فى أقرب وقت ممكن على الحلول المطروحة على أجندتنا لحماية المصالح القومية".
وفى وقت سابق أكد رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان، أنه وقع على اتفاق وقف القتال فى قره باغ "رغم أنه لم يكن لصالح أرمينيا" بتوصية من قيادة الجيش، التى أبلغته بوجود مشاكل جامة على الجبهات.
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