مستشار النمسا: العائدون من مناطق النزاعات تهديد دائم وعابر للحدود

أكد المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن العائدين من مناطق النزاعات يمثلون تهديدا دائما وعابرا للحدود، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان كورتس حذر فى تصريحات صحفية، أمس الإثنين، من أن آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون فى المجتمعات الأوروبية، يشكلون قنابل موقوتة فى دول الاتحاد الأوروبى. ويجرى زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم، مباحثات هاتفية مشتركة حول سبل التصدى للإرهاب ومواجهة التطرف والهجمات الإرهابية التى تصاعدت وتيرتها فى دول أوروبا الأونة الآخيرة، حيث يشارك فيها شارل ميشيل رئيس المفوضية الأوروبية والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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