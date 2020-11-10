ميركل : ندين كافة أشكال الكراهية ولا نهدف لوضع الإسلام فى مواجهة المسيحية

وتابعت "ميركل"، فى مؤتمر صحفى في ختام قمة أوروبية مصغرة لمواجهة الإرهاب، بحسب "سكاى نيوز" : "أننا لا نهدف إلى وضع الإسلام فى مواجهة المسيحية"، مؤكدة على ضرورة التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب.

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