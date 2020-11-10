أمريكا توقع عقوبات جديدة على 6 أشخاص وكيانات مرتبطة بـ إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، توقيع عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وبحسب "رويترز"، رضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على ست شركات وأربعة أشخاص، وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، في أحدث خطوة لإدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وكانت مصادر أمريكية قالت أمس، الإثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات مطلع الأسبوع المقبل على إيران قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، والمعروف بعدائه لإيران.

وقالت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن العقوبات ستستهدف شخصيات إيرانية متورطة بقمع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران العام الماضي.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم تحديد توقيت إعلان العقوبات، تزامنًا مع الذكرى السنوية لعمليات القمع الأكثر دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستكون بمثابة إجراء ضخم يشمل العديد من الأشخاص وعشرات من الكيانات الإيرانية.