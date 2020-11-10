بيان عاجل من الاتحاد الأفريقي لـ آبي أحمد: أوقف القتال حالًا بإثيوبيا

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في منطقة تيجراي الإثيوبية حيث شن الجيش عملية ضد القوات الإقليمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

كما دعا الحكومة الفيدرالية إلى الموافقة على التفاوض.

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