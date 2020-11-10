أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، استقال من منصبه بعد خلاف مع البيت الأبيض.
وتأتي استقالة أندرسون بعد يوم من إقالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لوزير دفاعه مارك إسبر.
وقالت ترامب في تغريدته:"يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".
وأضاف:"سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".
ولم يكشف ترامب سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع وصلت إلى الإعلام بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد يوم من إقالة وزير الدفاع .. استقالة مسئول رفيع في البنتاجون لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.