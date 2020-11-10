بعد يوم من إقالة وزير الدفاع .. استقالة مسئول رفيع في البنتاجون لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، استقال من منصبه بعد خلاف مع البيت الأبيض.

وتأتي استقالة أندرسون بعد يوم من إقالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لوزير دفاعه مارك إسبر.

وقالت ترامب في تغريدته:"يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".

وأضاف:"سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

ولم يكشف ترامب سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع وصلت إلى الإعلام بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.