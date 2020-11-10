نداء عاجل من فرنسا لتشكيل مجلس أوروبي خاص بمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ضرورة الرد السريع والمنبثق من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، داعيًا إلى تشكيل مجلس أوروبي أمني داخلي.

وقال ماكرون خلال القمة الأوروبية المصغرة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة ألمانيا والنمسا، "خطر الإرهاب حقيقة أوروبية تتطلب تنسيقا لمواجهته، ويجب علينا أن نواجه الخطاب المروج للتطرف والكراهية"، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ودعا ماكرون إلى رد سريع ومنسق لمكافحة الإرهاب، معربًا عن تأييده لتشكيل مجلس أوروبي أمني داخلي.

وشدد ماكرون على أن "الإرهاب القادم من باريس وفيينا وبرلين يجب أن يلقى ردًا أوروبيًا".

وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، توجه في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمقابلة ماكرون، والمشاركة في قمة عبر الفيديو حول كيفية ردع النشاط الإرهابي في أوروبا، بمشاركة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وتأتي القمة عقب الهجمات الإرهابية المتتالية التي استهدفت فرنسا والنمسا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.