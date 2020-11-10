رغم إعلانه الحرب عليه .. أردوغان يتراجع أمام بايدن ويهنئه بالفوز على ترامب

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة تهنئة "مفاجئة" للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على حساب المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وبحسب "أناضول"، قال أردوغان موجها حديثه إلى بايدن:"واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".
وأضاف:" التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إن تركيا لن تقدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلا بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.
وكان - قبل تصريحات أردوغان- ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترات عديدة خلال رئاسة بايدن، الذي تعهد بدعم المعارضة التركية لحين إسقاط أردوغان.
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