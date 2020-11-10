أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 91 حالة وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 120,982 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1386 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.
وأوضحت الصحة الأردنية أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: (2987) في محافظة العاصمة عمّان، (1062) في محافظة الزرقاء، (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا، (274) في محافظة البلقاء، (266) في محافظة الكرك، (253) في محافظة العقبة، (176) في محافظة مأدبا، (158) في محافظة الطفيلة، (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا، (80) في محافظة جرش، (67) في محافظة عجلون، (58) في محافظة المفرق.
وبلغ عدد الحالات التي نُقلت إلى المستشفيات الأردنية 281 حالة، فيما غادرت 216 حالة المستشفيات بعد شفائها، وفقًا لبيانات الصحة الأردنية.
ووفق الموجز، يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1931 حالة، منهم 422 حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.