الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 91 حالة وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 120,982 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1386 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأوضحت الصحة الأردنية أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: (2987) في محافظة العاصمة عمّان، (1062) في محافظة الزرقاء، (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا، (274) في محافظة البلقاء، (266) في محافظة الكرك، (253) في محافظة العقبة، (176) في محافظة مأدبا، (158) في محافظة الطفيلة، (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا، (80) في محافظة جرش، (67) في محافظة عجلون، (58) في محافظة المفرق.