ألمانيا: الإرهاب في أوروبا ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية

شددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على أن العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا ليست مواجهة بين الدين الإسلامي والمسيحي.

وقالت ميركل خلال مشاركتها في القمة الأوروبية المصغرة مع قادة النمسا وفرنسا والاتحاد الأوروبي: "نحن ندين كافة أشكال الكراهية ضد الأديان".

وأكدت ميركل على تصميم قادة الاتحاد الأوروبي على حماية المجتمعات الأوروبية من أعداء الحرية، موضحة أنه "يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتطرف".