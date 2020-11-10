ألمانيا: الإرهاب في أوروبا ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية

شددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على أن العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا ليست مواجهة بين الدين الإسلامي والمسيحي.
وقالت ميركل خلال مشاركتها في القمة الأوروبية المصغرة مع قادة النمسا وفرنسا والاتحاد الأوروبي: "نحن ندين كافة أشكال الكراهية ضد الأديان".
وأكدت ميركل على تصميم قادة الاتحاد الأوروبي على حماية المجتمعات الأوروبية من أعداء الحرية، موضحة أنه "يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتطرف".
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الرد السريع والمنثق من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، داعيًا إلى تشكيل مجلس أوروبي أمني داخلي.
ودعا ماكرون إلى رد سريع ومنسق لمكافحة الإرهاب، معربًا عن تأييده لتشكيل مجلس أوروبي أمني داخلي.
وشدد ماكرون على أن "الإرهاب القادم من باريس وفيينا وبرلين يجب أن يلقى ردًا أوروبيًا".
وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، توجه في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمقابلة ماكرون، والمشاركة في ، قمة عبر الفيديو حول كيفية ردع النشاط الإرهابي في أوروبا، بمشاركة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
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