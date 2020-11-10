كارثة تهدد أمريكا.. 200 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا

نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية هن مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، تحذيره من أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سوف تتزايد بسرعة، مشيرا إلى احتمال أن تصل الإصابات إلى 200 ألف حالة يوميا.

بعد الإبلاغ عن 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سبعة أيام متتالية، تجاوزت الولايات المتحدة الآن ما مجموعه أكثر من 10 ملايين حالة منذ بداية الوباء، لتحتل المركز الأول في أكثر دول العالم في عدد الحالات.

وتوقعت تقارير أن يتم ترشيح أوسترهلوم كأحد أعضاء اللجنة الاستشارية في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه ليس من المفاجىء بالنسبة له أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تجاوز أعداد الإصابات أكثر من 200 ألف حالة يوميا.

بلغ متوسط ​​الحالات اليومية الجديدة في البلاد لمدة سبعة أيام أكثر من 119 ألف حالة، أمس الاثنين، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في منتصف سبتمبر تقريبا، عندما كان في أدنى مستوى له بعد الصيف.

ووفقا لمشروع تتبع إصابات كوفيد COVID Tracking Project، فإن القفزات في عدد الإصابات ليست العلامة المنذرة الوحيدة والمثيرة للقلق، بل دخول 59 ألف حالة أمس إلى المستشفيات.

وذكرت "سي. إن. إن" أن هذا الرقم يعتبر الأعلى في البلاد منذ 25 يوليو، وليس بعيدا عن ذروة الوباء التي شهدتها الولايات المتحدة عندما سجلت عند 59،940 حالة في 15 أبريل.

ومع إصابة المزيد من الأشخاص وإدخال المزيد إلى المستشفى، فمن المرجح أن يتم تسجيل المزيد من الوفيات الأمريكية يوميا، وشهد الأسبوع الماضي خمسة أيام متتالية مع أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب "كوفيد -19"، وهي المرة الأولى التي حدث فيها ذلك منذ أغسطس.

وتوفي أكثر من 238 ألف شخص منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

من المتوقع حدوث 110 آلاف حالة وفاة أخرى أو أكثر في الشهرين المقبلين، وفقا لمعهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن.