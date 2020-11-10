بايدن يلقي خطابًا عاجلًا للشعب الأمريكي .. اليوم

يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمواصلة إبراز هويته كرئيس قادم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، من خلال خطاب يلقيه اليوم الثلاثاء، حول أهمية قانون الرعاية بأسعار معقولة، حتى مع استمرار الرئيس ترامب في قبول الهزيمة.

يلقي بايدن ملاحظاته في ولاية ديلاوير بينما تستمع المحكمة العليا إلى الحجج في قضية تتعلق بقانون الرعاية الصحية الذي أصدره الرئيس باراك أوباما المعروف بـ"أوباما كير".

وبحسب "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر البيت الأبيض في غضون ذلك، تعليماته لكبار قادة الحكومة لمنع التعاون مع الفريق الانتقالي لبايدن، مما أدى إلى تصعيد المواجهة التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراء قانوني.

في حين، بدأ بايدن في تلقي مكالمات من قادة أجانب وتحديد من يجب تعيينهم في المناصب العليا في البيت الأبيض، مع توقع تولي العديد من مستشاريه القدامى مناصب عليا.

فيما أعطى المدعي العام وليام بار المدعين الفيدراليين الموافقة على متابعة مزاعم "مخالفات جدولة الأصوات" في حالات معينة قبل المصادقة على النتائج - وهو عكس سياسة وزارة العدل طويلة الأمد.