رابط منصة قادة المستقبل السعودیة للوظائف القیادیة 1442

صرح وزير التعليم في المملكة العربیة السعودیة عن الإعلان عن منصة قادة المستقبل والتي تم تخصيصها للوظائف القیادیة، ومن ثم يتم السماح بتقديم الطلبات الترشیحیة من أجل الحصول على مركز قيادي من خلالها، كما تشمل كافة الملحقات التعلیمیة للوزارة من ضمنها المدارس والمكاتب والدوائر التابعة لوزارة التعليم السعودیة وكذلك الملحقات الثقافية، وسنقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل كاملة حول بوابة قادة المستقبل الإلكترونیة، بالإضافة إلى كل ما یخص المنصة السعودية بوابة المستقبل.

منصة قادة المستقبل الالكترونية والهدف من إنشائها

وقد أصدر وزير التعلیم تصريحات حول البوابة الإلكترونیة التي أطلقت حديثا حیث قال أن المنصة ستكون لـ شاغلي الوظائف القیادیة، وسیتم تعیین الكفاءات وأصحاب المؤهلات عن طریقها في مكاتب ومدارس وزارة التعلیم المنتشرة في جمیع مدن المملكة العربیة السعودیة، كما أكد على أن الهدف من وراء إطلاق هذه المنصة یكون في شحن الطاقات البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل من أجل تطوير التعلیم العام في المملكة والنهوض فيه ودخوله رؤیة المملكة 2030.

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تطرق الوزير إلى مسألة المشاريع المتوقفة والمتعثرة في إمارة مكة المكرمة حيث قال أنه سیتم استكمال هذه المشاریع والتي تجاوز عددها 27 مبنى مدرسي و582 فصل دراسي، والذي من المتوقع أن یخدم 17500 طالب وطالبة، كما أنه ذكر القیمة الإجمالیة لهذه المنشآت، حیث تقدر بحوالي 195 ملیون ریال وأضاف أن هذه المشاریع قد توقفت منذ أكثر من عشرة أعوام، ومن جهة أخرى تطرق أيضا إلى مرضى ذوي الإعاقة حیث أكد على دعم الوزارة لهذه الفئة من أجل إكمال تعليمهم عن بعد بالوسائل الإلكترونية المتاحة من بینها قناة عین دروس التعلیمیة.

ماذا قال وزیر التعليم السعودي بخصوص الفاقد التعليمي

أوضح وزير التعلیم أنه سیتم معالجة الفاقد التعلیمي ورفع نواتج التعلم عبر الإفادة من الاختبارات، وبنوك الأسئلة بالإضافة إلى المشاریع والواجبات والاختبارات، كما أنه أشار إلى أهمية الدور التي تلعبه مكاتب التعلیم وكذلك الإشراف التربوي فضلا عن الزیارات المیدانیة المستمرة، والقیام بإنشاء الخطط التنفیذیة لمعالجة الفاقد التعليمي بأسرع وقت، وفيما يتعلق برابط منصة قادة المستقبل فسنقوم بتوفيرها فور إطلاقها من وزارة التعليم.