كيفية الإبلاغ عن التخفيضات و العروض الوهمية في يوم الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء أو كما يعرف عالميا باسم Black Friday، هو ذلك اليوم الذي ينتظره العالم بأكمله في يوم 27 نوفمبر من كل عام، حيث تقدم المتاجر في كافة أنحاء العالم تخفيضات كبيرة غير مسبوقة طوال العام، قد تصل في بعض الأحيان الى نسبة 70% من القيمة الحقيقية للمنتج، ولا يقتصر الأمر على المتاجر بالأسواق و المولات فقط بل امتد الأمر أيضا ليشمل المواقع الالكترونية ، مثل : أمازن و جوميا و سوق و غيرهم و الذين يشاركون في هذا اليوم بعروض كبيرة تنافسية على كافة السلع و المعروضات الأمر الذي يجعل المستهلك ينتظر هذا اليوم خصيصا من أجل الاستمتاع بأفضل المنتجات بأسعار في متناول اليد.

لماذا سميت الجمعة السوداء Black Friday بهذا الاسم ؟

يعود السبب وراء تسمية الجمعة السوداء Black Friday بهذا الاسم، الى التضرر الكبير الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في خلال القرن التاسع عشر و معاناته الضخمة من حالة الركود التي أصابته، مما اضطر أصحاب المتاجر إلى إطلاق التخفيضات الكبيرة وصلت أحيانا إلى نسبة 90% ، في محاولة منهم لجذب المستهلك و حثه على عملية الشراء في هذا اليوم ، مما جعلها تصبح عادة تتكرر سنويا في مثل هذا اليوم من كل عام، حيث يكون دائما بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد لوحظ مؤخرا قيام بعض من أصحاب المتاجر بإطلاق عروض وهمية ،وإعلانات خادعة في الجمعة البيضاء ، من أجل الترويج عن وجود تخفيضات ضخمة وهمية بهدف جذب الكثير من المستهلكين، مما دفع جهاز حماية المستهلك الى مراقبة الأسواق من أجل الحفاظ على مصالح و حقوق المستهلكين؛ عن طريق التأكد بصفة مستمرة من صحة العروض التي يتم الإعلان عنها للمستهلكين، والتأكد التام من عدم تضمين هذه الإعلانات أي بيانات وهمية أو ادعاءات كاذبة ، سواء في جودة المنتج المعروض أو وجود تخفيضات و عروض في أسعار المنتج الذي يتم الإعلان عنه.

كما أكد جهاز حماية المستهلك ، على قيام الجهاز بالتحقق التام من الأسعار الموجودة قبل وبعد التخفيضات التي يتم الإعلان عنها، وذلك من واقع السجلات الخاصة بالمتاجر و الفواتير بها .

ما هي عقوبة من يعلن عن تخفيضات و عروض وهمية في يوم الجمعة البيضاء؟.

وقد أشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن الجهاز يعمل بحزم على التصدي لأي إعلان مضلل قد يقوم به بعض الموردين من أجل استغلال الجمعة البيضاء، والتي تعتبر اليوم من أهم مواسم البيع و الشراء في العالم بأكمله ، مؤكدا على أن الإعلان عن وجود عروض على المنتج أو تخفيضات على سعره، وذلك بخلاف الحقيقة فهو بالتالي يساعد على تضليل المستهلك ، وسوف تكون عقوبة الإعلان المضلل في هذه الحالة عبارة عن غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه مصري.

كيف يمكن للمستهلك أن يقوم بالإبلاغ عن عروض وهمية أو تخفيضات خادعة ؟

وقد طالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ، بضرورة التعامل مع المنصات الرسمية التي تملك مقرات ثابتة يمكن التعامل معها، والابتعاد تماما عن أي صفحات مجهولة المصدر، وتمارس عملها بصورة غير رسمية مما يجعلها دون حسيب أو رقيب عليها، إضافة لكونها قد تطرح في كثير من الأحيان منتجات غير أصلية و تفتقر إلى الجودة في نفس الوقت.

أما عن كيفية الإبلاغ عن مواجهة أي عروض وهمية أو تخفيضات غير حقيقية أو الشكوى من جودة المنتجات و السلع المعروضة، يمكن للمستهلك أن يتوجه بالشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، من خلال الطرق التالية :