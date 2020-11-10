مصابو كورونا أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية

لندن ـ رويترز: قال أطباء نفسيون إن كثيرين من الناجين من فيروس كورونا أكثر عرضة على الأرجح للإصابة بأمراض نفسية، بعدما خلصت دراسة موسعة إلى أن 20% من المصابين جرى تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي في غضون 90 يوما. وكان القلق والاكتئاب والأرق أكثر شيوعا بين مرضى كوفيد 19 المتعافين الذين أصيبوا بمشاكل نفسية في الدراسة ووجد الباحثون أيضا مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف.

وقال بول هاريسون أستاذ الطب النفسي بجامعة أوكسفورد في بريطانيا “كان الناس يشعرون بالقلق من أن يصبح الناجون من كوفيد 19 أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة النفسية، ونتائجنا، تظهر أن هذا أمر مرجح”.

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