قوات تيجراى تطرد الجيش الإثيوبى من قاعدة عسكرية رئيسية وتسيطر عليها

وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق عمل حالة الطوارئ المشكل حديثا من أجل الصراع فى تيجراى: "تمكنوا من السيطرة على المجمع فى ميكيلى بالكامل لأنه لم يكن لدينا هناك ما يكفى من الأسلحة والأفراد"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

فى السياق ذاته، قال مسؤول فى ولاية كسلا بشرق السودان، اليوم، إن نحو 2500 إثيوبى عبروا الحدود إلى السودان خلال اليومين الماضيين فرارا من القتال فى بلادهم.

وأضاف السر خالد، مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية بالولاية، أن العدد يتزايد على مدار الساعة، وأن هؤلاء بحاجة إلى مأوى وعلاج طبى وطعام وهناك نقص كبير فى ذلك، متوقعا زيادة تدفق اللاجئين إذا استمر الصراع.

فى الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إثيوبية، إن القوات الاتحادية سيطرت على مطار فى منطقة تيجراى فى شمال البلاد، خلال هجوم على القادة المحليين الذين تحدوا سلطة رئيس الوزراء أبى أحمد.

وقُتل المئات فى الصراع المتصاعد الذى يخشى البعض إمكانية انزلاقه إلى حرب أهلية فى ظل العداء الشديد بين عرقية تيجراى وحكومة أبى أحمد المنتمى لعرق أورومو الذى يشكل أغلبية سكان إثيوبيا.