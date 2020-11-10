عاجل .. ماكرون : علينا إصلاح فضاء شينجن ليصبح آمنا

ودعا ماكرون، فى مؤتمر صحفي في ختام قمة أوروبية مصغرة لمواجهة الإرهاب، بحسب "سكاى نيوز" : لإعادة النظر فى الحدود الأوروبية المفتوحة بموجب اتفاقية شنجن، متابعًا : علينا إصلاح فضاء شينجن ليصبح فضاءً آمنا. كما دعا ماكرون إلى رد سريع ومنسق لمكافحة الإرهاب، متابعًا : الإرهاب القادم من باريس وفيينا وبرلين يجب أن يلقى ردا أوروبيا.

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