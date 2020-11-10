رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بآلية لحذف خطاب الكراهية من الإنترنت

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية عن بعد يجريها زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التصدى للإرهاب ومواجهة التطرف والهجمات الإرهابية التى تصاعدت وتيرتها فى دول أوروبا خلال الأونة الآخيرة، حيث يشارك فيها شارل ميشيل رئيس المفوضية الأوروبية والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "ندين كافة أشكال الكراهية ضد الأديان"، مؤكدة عزم دول الاتحاد على حماية مجتمعات أوروبا ضد أعداء الحرية.

وشددت ميركل على أن ما يجرى ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية، لافتة إلى ضرورة التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب.