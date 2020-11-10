موسكو تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا

أعلن سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، اليوم الثلاثاء، أن حانات ونوادى ومطاعم العاصمة الروسية ستتوقف عن العمل أثناء الليل لمدة شهرين، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات اليومى فى روسيا 20 ألف حالة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت سلطات موسكو أن إجراءات العزل العام الصارمة التى تم فرضها فى الربيع الماضى، لن تعود رغم ارتفاع العدد اليومى للإصابات إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت حصيلة الوفيات الرسمية بسبب الوباء 31 ألف وفاة فى روسيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تختبر بالفعل لقاحين للوقاية من الفيروس، وعلى أعتاب تسجيل لقاح ثالث، مشددًا على أن كل اللقاحات الروسية فعالة.

وأشار سوبيانين إلى أن العمل سيتوقف فى أماكن الترفيه كالمطاعم والحانات والملاهى الليلية من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحًا اعتبارًا من 13 نوفمبر، وحتى 15 يناير.

وحذر بعض العاملين فى إدارة موسكو من أن السلطات ستقوم بمداهمات وستفرض غرامات على المخالفين.

وكانت روسيا سجلت 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، و368 وفاة، ما يرفع إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد إلى مليون و817109 حالات، ما يمثل خامس أعلى حصيلة إصابات بوباء كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.