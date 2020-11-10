نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي huawei mate 40 pro بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن طرحها لهواتف huawei mate 40 الجديدة من الإصدارات الجديدة والتي أثارت الجدل حول الهواتف الجديدة وخصوصا هاتف هواوي huawei mate 40 pro الجديدة والذي يتميز huawei mate 40 pro rs porsche desin بحيث يكون كل هاتف مختلف عن الأخر، وعملت شركه هواوي علي دعم الهاتف شاشه بثقب حديث وتقويه الكاميرات الموجودة به ودعم معالج اقوي لتدعيم الجهاز أثناء التشغيل مثل هاتف هواوي نوفا huawei nova 8 se الجديد الذي تم إصدارة من شركه هواي منذ بضعه أيام والتي أعلنت عنه مؤخرا.

مواصفات هواوي huawei mate 40 pro

أعلنت شركه هواوي عن هاتفها الجديد وإطلاقه عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت أيضا علي مميزات هاتف هواوي huawei mate 40 pro وهي:

أبعاد الهاتف 162.9*75.7*9.1 ملي ويزن الهاتف 212 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين نانو.

الهاتف يدعم حتي الجيل الخامس.

الهاتف مقاوم للغبار والماء.

الجهاز مصنوع من البلاستيك المتين مع إطار من الألومنيوم.

شاشه الهاتف بثقب مع انحناء من الأطراف من نوع oled ومساحتها 6.76 بدقه 1344*2772 بكسل وكثافه 456 بكسل وأبعاد عرضها 18.5:9 ودعم الشاشة لوضع hdr10.

الهاتف يدعم معالج من إنتاج شركه هواوي ونوعه kirin 9000 5g بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج وسومي من نوع mali-g78 mp24.

الهاتف يأتي بإصدارين الأول بذاكره 256 جيجا من نوع ufs 3.1 وذاكره عشوائية 8 جيجا، والإصدار الثاني بذاكره 512 جيجا وذاكره عشوائية 8 جيجا.

الكاميرا الأمامية للهاتف 2 كاميرا الأولي بدقه 13ميجا بكسل والثانية كاميرا tof 3d وهي المسئولة عن العزل والبورتريه.

الكاميرا الخلفية تحتوي علي ثلاث كاميرات الأولي بدقه 50 ميجا بكسل والثانية بدقه 12 ميجا بكسل والثالثة بدقه 20 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف مثل هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe الجديد.

الكاميرا الأمامية تدعم تصوير فيديوهات بجوده 4k بدقه 2160 بكسل وجوده fhd 1080 في التقاط الصور أما الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجوده 4k 2160 بكسل وجوده hd 720 في التقاط الصور.

السماعات الخارجية تدعم صوت استريو.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مع بصمه وجه بالأشعة فوق الحمراء للإضاءة المظلمة.

يتوافر الهاتف باللون الأبيض والفضي والأسود والأصفر والأخضر.

سعر هواوي huawei mate 40 pro

أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لهاتف هواوي huawei mate 40 pro الجديد في الخارج والمتوقع نزوله إلينا بسعر 1400 دولار وما يعادل 5000 ريال سعودي ما يعادل 22000 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر ريلمي realme 7i.