كورونا يتوحش في أوروبا.. والوفيات 300 ألف شخص

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في أوروبا تخطت حاجز الـ 300 ألف حالة، تزامنًا مع مخاوف الحكومات الأوروبية من أن الإصابات والوفيات ستستمر في الارتفاع بحلول فصل الشتاء، على الرغم من الآمال المتعلقة باللقاح المضاد لكورونا المكتشف مؤخرًا.

ويشير إحصاء رويترز، إلى أن نصيب أوروبا من حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ ربع العدد الإجمالي للوفيات حول العالم والبالغ نحو 1.2 مليون حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا حتى الآن 12.8 مليون حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 300,114 حالة وفاة.

وأوضحت رويترز أن أوروبا سجلت نحو 280 ألف حالة إصابة يوميًا خلال الأسبوع الماضي فقط، بزيادة تصل إلى 10% عن الأسبوع السابق.