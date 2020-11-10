إثيوبيا نار تشتعل.. بلومبرج: أديس أبابا وقعت في جحيم الحرب العرقية

اتخذت الحرب الأهلية في إثيوبيا منعطفًا جديدًا، حيث اتهم ضباط الشرطة باستهداف عرقية التيجراي في العاصمة أديس أبابا، خلال الأيام الأخيرة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال اثنان من السكان ومسئول في البلدية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية التداعيات، إنهم على علم مباشر باعتقال سكان تيجراي واحتجازهم، وكانت هناك تقارير مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتزامن هذا التطور منذ سبعة أيام من القتال بين القوات الحكومية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تحكم منطقة تيجراي الشمالية.

وكان مراسل من تيجراي يغطي المنطقة لصالح أديس ستاندرد، وهي صحيفة مستقلة مقرها أديس أبابا، من بين الذين ألقي القبض عليهم في 7 نوفمبر، وفقًا لما ذكره محررها "تسيدالي ليما".

وقالت الصحيفة إنه أُحيل إلى المحكمة واتُهم بـ "محاولات تفكيك الدستور بالعنف"، بينما كان حراس أمن مسلحون حضروا إلى مكتب الصحيفة.

لكن أطلق سراح المراسل اليوم الثلاثاء.

قال "تسيدال"، "كانوا يعلمون أن مراسلنا من عرقية التيجراي.. لا يمكنني فصل عمله عن هويته".

ولم يرد جيلان عبدي، المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية، على أسئلة حول موجة الاعتقالات.

في 7 نوفمبر، أكد رئيس بلدية أديس أبابا، "أدانيش أبيبي"، اعتقال 10 مسئولين مجهولين في العاصمة، متهما إياهم بارتكاب "أنشطة إرهابية".

وطلب لاحقًا من أفراد الجمهور تحديد الأشخاص الذين يشتبه في كونهم أعضاء أو مؤيدين للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

توترت العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في عام 2018، وتهميش جبهة تحرير تيجراي التي كانت ذات يوم وسيط السلطة البارز في إثيوبيا.

في الشهر الماضي، أمر البرلمان الفيدرالي، وزارة الخزانة بوقف الدعم المباشر للميزانية لإدارة تيجراي لتحديها أمر تأجيل الانتخابات الإقليمية.

واندلعت اشتباكات بعد أن أمر آبي أحمد الجيش بالرد على هجوم مزعوم على معسكر للجيش الفيدرالي في تيجراي.

وأثار العنف مخاوف بشأن حرب أوسع في وقت تكافح فيه الحكومة لإنهاء العنف العرقي الذي يهز ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

ظهرت المخاوف اليوم، الثلاثاء، من خلال تقارير وسائل الإعلام الحكومية، بأن القوات الخاصة نفذت عمليات ضد جيش تحرير أورومو، وهي جماعة مناهضة للحكومة انشقت عن جبهة تحرير أورومو العام الماضي وتشن حملة عنيفة في منطقة أوروميا.

مع انقطاع معظم الاتصالات في منطقة تيجراي، كان من الصعب الحصول على صورة دقيقة لعدد الضحايا والأضرار التي سببها القتال هناك.

وقال آبي عبر "تويتر" اليوم، الثلاثاء، "عمليات إنفاذ القانون في تيجراي تسير كما هو مخطط لها.. ستتوقف العمليات بمجرد نزع سلاح الطغمة الإجرامية، واستعادة الإدارة الشرعية في المنطقة، والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة كلهم ​​في متناول اليد بسرعة".

انخفض العائد على سندات اليوروبوند الإثيوبية البالغة قيمتها مليار دولار من 2024 ست نقاط أساس يوم الثلاثاء إلى 7.52 ٪ ، مما قلص زيادته منذ 3 نوفمبر إلى 112 نقطة أساس.

في الثامن من نوفمبر ، كتب ديبرتسيون جبريمايكل ، الرئيس الإقليمي لتيجراي ، إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي ، يطلب من الهيئة القارية إشراك جميع الأطراف في الصراع "لتجنب حرب أهلية شاملة".

وقال إسماعيل شرقي مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن في تصريحات عبر الهاتف مع بلومبرج، إن رامافوزا تحدث إلى أبي وكان يحاول تهدئة الوضع.

أصدر وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ، بيانا ، الثلاثاء ، أعرب فيه عن قلقه إزاء النزاع ، ودعا إلى حله سلميا.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان الإذاعة السودانية الرسمية (سونا) أن 30 جنديا من الجيش الإثيوبي عبروا الحدود إلى منطقة اللقددي السودانية بولاية القضارف الشرقية.