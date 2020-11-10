بومبيو: أمريكا ستشهد انتقالًا سلسًا للسلطة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستشهد انتقالًا سلسًا للسلطة بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي:"إن العالم يجب أن يكون لديه كل الثقة، بأن أي عملية انتقال سياسية في الولايات المتحدة ستكون سلسة، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات"، مؤكدًا أن الانتقال السلس للسلطة سيحدث بغض النظر عن الفائز، سواء كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أو المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي أعلن فوزه بالانتخابات، وفقًا لوكالة "رويترز".

ولفت إلى أنه ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها بعد، لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكد تقرير لموقع "The Gateway Pundint" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن خللًا وقع في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية أدى إلى فقدان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عددا كبيرا من الأصوات، في حين لم يفقد المرشح الديمقراطي، جو بايدن أي صوت. وقال التقرير إن العديد من مواطن الخلل أدت إلى خسارة ترامب لمزيد من الأصوات لصالح بايدن، مبينا أن هذه الثغرات وقعت في ولايات بنسلفانيا وفيرجينيا وميشيجان وويسكونسن. ولفت التقرير إلى أن انخفاضا غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليجيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات. وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم، أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نحرز تقدمًا كبيرًا. النتائج ستأتي خلال الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفًا: "سنفوز". وفي تغريدة منفصلة، كشف ترامب أن المذيعة الأمريكية، ماريا بارتيرومو، قالت إن "الرئيس ترامب أخبرنا لبعض الوقت أننا سنصل إلى لقاح كورونا بنهاية العام والناس سخروا منه".

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