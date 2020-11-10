بعد خسارة ترامب وفوز بايدن.. تزوير الانتخابات الأمريكية حديث الساسة

انتهى ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز مرشح الحزب الديمقراطى "جو بايدن" على منافسه "دونالد ترامب"، في انتخابات تعد الأكبر من نوعها في التاريخي الأمريكي ، في تنافس قوى بين المرشحين.

يتوقع العديد من المحللين السياسيين العديد من السيناريوهات المحتملة بعد خسارة ترامب المتمسك بكرسي الرئاسة دون التخلي عنه لغيره أمام خصمه "جو بايدن"، الذي استطاع أن يظفر بفوز ساحق وغير متوقع وسط تشكيكات حول تزوير الانتخابات لصالحه.

وقوع مشاحنات بين أنصار ترامب الخاسر و مؤيدي "بايدن" الفائز بالرئاسة الأمريكية، هو الأمر الذي يتوقعه المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي "مهدي عفيفي"، في إطار انتهاء الانتخابات الأمريكية ، معولا على العقلاء في الحزب الجمهوري لتخفيف ومنع المشاحنات بين كافة الأطراف وبعضها .

يرى عضو الحزب الديمقراطى بحسب حديثه عبر موقع "دوت الخليج"، أن الأمور ستسير بهدوء في حال عدم اندفاع الرئيس السابق ترامب في شحن مؤيديه لعدم اقتناعه بخسارة كرسي الرئاسة بحجة تزوير الانتخابات كما ادعى في السابق.

وقوع تزوير غير مسبوق في الانتخابات الأمريكية، أدى إلى فوز بايدن بالرئاسة هو الواقع الذي يرى المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري "بشار جرار " أنه حدث في الانتخابات الأمريكية ، مؤيدا وبشدة موقف الرئيس السابق ترامب بشأن تزوير الانتخابات.

يعتقد عضو الحزب الجمهوري، وفقا لحديثه لموقع "دوت الخليج"، أن دونالد ترامب هو الفائز الحقيقي في الانتخابات، لافتا الى أن القضية الآن أصبحت قضائية بصرف النظر عما هو قرار القضاء ، حيث سينصاع إلى حكم القضاء أيا كان القرار، مؤكدا أن القول الفصل هو القضاء.

يرى "بشار جرار" من وجهة نظره أن الرئيس الرابح بايدن لا يمثله لأسباب عديدة أهمها روحه وأخلاقه، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي هم قتلة أجنة حيث تسببوا في قتل 60 مليونا من الأجنة منذ 1973 حتى الآن.

