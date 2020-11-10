بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 532 حالة وفاة و20,412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1,233,775 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 49,770 حالة وفاة.
وتعد حصيلة الوفيات التي سجلتها بريطانيا اليوم هي الأعلى منذ بدء الجائحة.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في وقت سابق من اليوم، أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وقال هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" إنه طُلب من الهيئة أن تكون جاهزة لتوزيع لقاح كورونا اعتبارًا من بداية ديسمبر.
تم الإعلان يوم الاثنين عن أن لقاح COVID-19 ، الذي طورته شركتا Pfizer و BioNTech ، وجد أنه فعال بنسبة 90 ٪ في منع الناس من الإصابة بالفيروس.
يأتي ذلك عقب إعلان شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech أمس الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.
وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.
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