بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 532 حالة وفاة و20,412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1,233,775 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 49,770 حالة وفاة.

وتعد حصيلة الوفيات التي سجلتها بريطانيا اليوم هي الأعلى منذ بدء الجائحة.