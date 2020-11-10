صفقة عسكرية ضخمة.. أمريكا تعلن بيع أقوى مقاتلات لديها للإمارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع مقاتلات إف-35 للإمارات.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": أخطرت الولايات المتحدة اليوم الكونجرس الأمريكي بشراء دولة الإمارات لمقاتلات إف-35 وذخائر بقيمة 23.37 مليار دولار".

وأضاف بومبيو أن تلك العملية تأتي في إطار محاولة الإمارات للدفاع عن نفسها ضد المخاطر والتهديدات المتزايدة من جانب إيران عقب توقيع اتفاقية السلام التاريخية مع إسرائيل.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ناقشت أمس الصفقة التي أشير إلى انها كانت ضمن صفقة التطبيع، حيث انتقدت المعارضة الاسرائيلية في الجلسة عدم الكشف عنها للمؤسسة الامنية قبل التوقيع على الاتفاق، في حين نفى ممثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجلسة مجددا وجود تفاهمات قبل توقيع الاتفاق.

والمخاوف الاسرائيلية الكامنة من هذه الصفقة هي من امكانية ضياع "التفوق الاسرائيلي الجوي" في المنطقة، في حال حصلت الامارات على طائرات مجهزة بشكل تام مثل الطائرات الاسرائيلية.