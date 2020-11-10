هربوا من ويلات الحرب الأهلية .. وصول 6 آلاف لاجئ إثيوبي إلى السودان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن العالقين بالضفة الشرقية للنهر في إنتظار العبور لدخول الأراضي الآمنة داخل العمق السوداني في تزايد مستمر.
وكشفت مصادر وصفتها الوكالة بـ المطلعة في معتمدية اللاجئين أنها تتوقع دخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف الأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات معسكر الشجراب، مشيرةً لأهمية إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب والذي يتطلب موافقة وتحرك السلطات الإتحادية لإقامة المعسكرات في ظل إنعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق بالحدود الشرقية.
وكشفت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن شروطها لوقف عمليات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي، والتي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح الآلاف.
وقال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الخاص بحالة الطوارئ بسبب النزاع في إقليم تيجراي، إن مفاوضات السلام ممكنة مع الحكومة المحلية في تيجراي، في حال فقط تم تدمير المعدات العسكرية، وإطلاق سراح المسئولين الفيدراليين، بالإضافة إلى حبس قادة الإقليم، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
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