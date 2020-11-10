تطور استراتيجي.. صحيفة عبرية: بايدن يعتزم التوسط لتوقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، التوسط لتوقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا.

ونشرت الصحيفة مقالًا لأبرز مهندسي اتفاقات أوسلو، يوسي بيلين، قال فيه إن "تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل أولوية لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".

وجاء المقال الذي نشرته الصحيفة بعنوان "جو بايدن الذي فوجئت بالتعرف إليه": "بايدن كان على دراية بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكانت العديد من المفاهيم التي لم تكن مألوفة لزملائه على الإطلاق، معروفة جدا لديه".

وأضاف بيلين الذي شغل منصب وزير في حكومة حزب العمل، نقلا عن بايدن أن "السلام مع سوريا من وجهة نظر الولايات المتحدة سيؤدي الى تغيير استراتيجي. السلام مع الفلسطينيين سيحدث تغييرا تكتيكيا. أعلم أن الأمر بالنسبة لكم هو إيجاد حل للمسألة الديمغرافية، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية للقناة بينكم وبين سوريا".

يأتي ذلك، تزامنا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري، وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف يونيو الفائت ضد سوريا.