حمدوك يجري اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الكويت لبحث العلاقات الثنائية

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استعرض حمدوك مع الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين، وشرح له الأوضاع في السودان وجهود الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في ظل التحديات العديدة.

وأشار حمدوك إلى التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربًا عن تقديره للدور الدبلوماسي الذي قامت به الكويت.

وأشاد رئيس الوزراء الكويتي بسير العلاقات بين البلدين وحرص حكومته على الوقوف مع السودان، مؤمنًا على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات في المجالات المختلفة.