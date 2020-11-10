إصدار وتجديد تراخيص العمل للوافدين الموارد البشرية توضح الشروط

قامت وزارة الموارد البشرية مؤخراً بالإعلان عن آلية وخطوات تجديد التراخيص للعمالة البشرية الوافدة حيث ذكرت الوزارة الطريقة المتبعة للإستفادة من هذه الخدمة، وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن الخطوات والمتطلبات للإستفادة من خدمة التجديد حيث ذكرت مجموعة من الشروط والضوابط حتى تستطع التقديم وذكرت أيضا الخطوات التي عليك اتباعها حيث يمكنك التعرف عليها خلال هذا المقال. خطوات تسجيل وتجديد تراخيص العمل للوافدين خطوات تسجيل وتجديد تراخيص العمل للوافدين بالخطوات التالية يصبح بإمكانك تجديد التراخيص فقط اتبع ما يلي: قم بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية واختر أيقونة المنشآه ثم اضغط على خيار إصدار أو تجديد رخص العمل.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوه قم بإدخال البيانات الشخصية للوافدين المراد إصدار الرخص لهم.

بعد إدخال البيانات اضغط على زر إرسال وسوف يظهر لك تذكرة مراجعة تحتوي على رقم السداد.

قم باستخدام رقم السداد الظاهر لك لسداد الرسوم من خلال البنوك المحلية.

بعد السداد تابع مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة. أهم الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية أهم الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية لكي تجدد التراخيص بشكل الكتروني حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط يجب توافرها لديك أولاً حتى تبدأ في التسجيل كما يلي: يجب أن تكون جميع التراخيص سارية الصلاحية.

لن تتمكن من تجديد الترخيص إذا كانت المنشآة في النطاق الأصفر أو الأحمر.

لا يتجاوز تاريخ إنتهاء الرخص ستة أشهر. هذا وتسير جميع التعاملات في المملكة بشكل الكتروني في أغلب الأوقات من أجل تحقيق رؤية المملكة عام 2030 والتي تسعى نحو سيطرة الاتجاه الرقمي الالكتروني لتسهيل مخالف التعاملات وتخفيف التزاحمات، لذلك يمكنك من الآن الشروع في التسجيل أو التجديد للتصاريح من خلال الطريقة السابقة بدلاً من ذهابك للهيئات المعنية من أجل إنهاء تلك الأمور.

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