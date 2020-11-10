فيديو.. ميسي يضحك بعد "تحية فريدة" من مشجع

لقطة طريفة، تلك التي التقطتها عدسات أحد المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، يوم السبت الماضي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي تلقى "تحية فريدة إلى حد ما من أحد معجبيه بعد نهاية اللقاء، الذي ساهم فيه بشكل كبير في فوز فريقه على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين".
وظهر ليونيل في مقطع فيديو وهو يقود سيارته، قبل أن يوقفه عدد من المعجبين لتهنئته على المستوى الذي قدمه في اللقاء.
وقال أحد المشجعين بشكل طريف "أحبك أكثر مما أحب والدي"، الأمر الذي جعل "ليو" يضحك، بينما كان يستعد لمغادرة ملعب "كامب نو".
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر قبل نحو شهرين، زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.
وبعد أزمة دامت أياما عدة، تراجع "ليو" عن قراره وقرر استمراره مع ناديه لعام آخر، وذلك "تفاديا لنزاع قانوني".
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