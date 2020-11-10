بايدن لترامب: عدم اعترافك لن يغير شيئا وأتطلع للحديث معك

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجها دعوة إليه من أجل الحديث.

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن "عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به"، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت "وهي تجري على قدم وساق".

وذكر أن تعاطي "زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا".

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وأضاف "سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

ويرفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز. ووعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز بايدن. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية. ويقول ترامب وحملته إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

الرعاية الصحية

من جهة أخرى، وعد الرئيس الأميركي المنتخب بتعزيز نظام الرعاية الصحية وتخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 يناير.

وقال إن "الرعاية الصحية حق للجميع وليس امتيازا لقلة قليلة وسنحارب لكي يحصل عليها الجميع".

وأردف بايدن قائلا: "نحن اليوم وسط أزمة صحية أثرت على أكثر من 10 ملايين أميركي ونعرف أن ترامب يحاول منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية.. اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية رغم أن الشعب الأميركي متفق على الحفاظ على هذا القانون".

وذكر: "لا يجب أن تكون هذه مسألة حزبية، هي مسألة إنسانية تؤثر على كل عائلة أميركية".

وأضاف "الآن سنعمل على تغطية أكثر من 20 مليون شخص للحصول على التغطية الصحية، كما سنعمل على تخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 يناير".