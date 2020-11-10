إسبانيا تسجل 17395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى مليون و 398613 إصابةً، فيما ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 39756 وفاة.

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