إثيوبيا .. اعتقال 17 ضابطا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات فى تيجراى

كما ذكرت قناة "فانا" الإذاعية أن الهجوم العسكرى الإثيوبى ضد القوات الموالية للحكومة المحلية لمنطقة تيجراى أسفر عن مقتل 550 متطرفا. وأضافت بحسب "روسيا اليوم"، أن 29 آخرين من القوات الخاصة والمليشيات التابعة لتيجراى استسلموا فى المنطقة الشمالية المضطربة، دون الإشارة إلى خسائر من جانب القوات الفيدرالية.

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