وزير الصحة البريطانى: نستعد لطرح لقاح فيروس كورونا بدءا من ديسمبر

وأوضح الوزير فى تصريحات للوزير البريطانى نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، بعد أن أظهرت التجارب المبكرة أن لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" فعال بنسبة 90%، أنه طلب من خدمة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لطرح جرعات لقاح فيروس كورونا بداية من ديسمبر المقبل.

وقال هانكوك إنه "من المعقول تمامًا أن يرى الناس هذا الأمر كخطوة للأمام فى مكافحة الفيروس"، موضحا فى الوقت نفسه، أن هذه خطوة واحدة من بين العديد التى نحتاج جميعاً اتخاذها.

وشدد على أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التى يجب التغلب عليها، حتى تتأكد الحكومة من أن التطعيم آمن بما يكفى قبل استخدامه.

كما أوضح: "لم نر بيانات الأمان الكاملة، ومن الواضح للجميع أن هذا أمر بالغ الأهمية. لن نستخدم أى لقاح ما لم نكن واثقين من سلامته السريرية، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون مستعدين فى حالة ترخيص اللقاح وتجاوز كل تلك العقبات والاستعداد لطرحه".

وقال هانكوك إن الحكومة استثمرت فى ستة لقاحات مختلفة، للتأكد من أنها ستكون كافية لكل من يحتاجها، مضيفا: "لقد حصلنا على 40 مليون جرعة من لقاح فايزر، وهذا يعنى أنه يمكننا نشره على 20 مليون شخص لأنه يتطلب جرعتين لكل شخص. هذا هو السبب فى أننا نشترى فى جميع الاتجاهات.. نحن بحاجة إلى تأمين ما يكفى لكل شخص يحتاج إلى تطعيم وفقًا للأولوية".

وعلى الرغم من التطوير الواعد للقاح شركة فايزر، إلا أن هانكوك شدد على أنه لن يكون هناك اندفاع فورى لتطعيم السكان، موضحا أنه كان التوقع الرئيسى لبدء التطعيم فى الجزء الأول من عام 2021، لكن هذه خطوة واعدة.

وأكد وزير الصحة البريطانى: "لقد اشترت حكومة المملكة المتحدة اللقاح لكل المملكة المتحدة وسيتم طرحه بشكل عادل فى جميع أنحاء البلاد بنفس الأولوية بغض النظر عن المكان الذى تعيش فيه فى هذا البلد.. الشيء نفسه ينطبق على الاختبارات الجماعية، والتأكد من نشرها فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وكشف هانكوك أن الحكومة ستقدم 150 مليون جنيه إسترلينى لدعم الأطباء؛ من أجل إنجاح عملية إطلاق اللقاح المنتظر، مضيفا أنه بمجرد توفر اللقاح سيتم تسليمه من خلال دور الرعاية والأطباء العامين والصيادلة بالإضافة إلى مراكز التطعيم المقامة فى أماكن عامة مثل الصالات الرياضية.

وتابع: "سنعمل فى جميع أنحاء البلاد حيث تنتشر مراكز هيئة الخدمة الصحية الوطنية بدعم من القوات المسلحة سبعة أيام فى الأسبوع وخلال عطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك لنشر هذا التطعيم فى أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن عملية التطعيم ستعتمد على أى التطعيمات سيتم اعتماده".

وتابع: "يجب الاحتفاظ بلقاح شركة فايزر فى درجة حرارة (سالب 70) درجة مئوية حتى ساعات قليلة قبل نشره، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بشكل واضح. بالنسبة للقاح أسترازينيكا فإنه أسهل قليلاً فى الاستخدام اللوجستى"، مشيرا إلى أن اللقاح لن يكون مطلوبا لتطعيم الأطفال.