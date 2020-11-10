بايدن : ما يفعله ترامب محرج .. وعدم اعترافه بفوزنا لن يغير شىء

قال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، إن عدم اعتراف إدارة الرئيس الأمريكى والمرشح الجمهورى دونالد ترامب بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لن يغير شيئا، مشيرا إلى أنه أبلغ قادة العالم أن الولايات المتحدة عادت إلى اللعبة.





وأضاف بايدن، فى تصريحات له فى بمؤتمر صحفى حسب "سكاى نيوز"، أن تعاطى زعماء العالم مع فوزه بالرئاسة يدعو إلى الاطمئنان. وتابع بايدن عن الرسالة التى يوجهها للمرشح الجمهورى دونالد ترامب، قائلا: "سيدى الرئيس أتطلع للحديث معك". وأكد بايدن، أن ما سيعمل عليه هو التواصل مع الجمهوريين والديموقراطيين معا، مبينا: "ما يفعله ترامب شىء محرج".

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