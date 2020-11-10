استخبارات ألمانيا تحذر من هجمات إرهابية تشنها حركات متطرفة

قالت هيئة الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا "هيئة حماية الدستور"، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت ردود فعل واسعة النطاق داخل أوساط المتشددين المنتمين لحركات الإسلام السياسى، بعد واقعة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، ومقتل مدرس التاريخ الفرنسى صامويل باتى.





ووفقًا للتصريحات لصحيفتى "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين، نقلتها وكالات إخبارية، قال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج: "لاحظنا تزايد الاستعداد لممارسة العنف اللفظى فى الإنترنت، ونحن منتبهون لهذا".

وحذر هالدنفانج من خطر شن هجمات إرهابية، لافتا إلى ارتفاع أعداد المتطرفين التابعين لحركات إسلامية متطرفة الذين يعتزمون تنفيذها فى ألمانيا.

وأشار المسؤول الألمانى إلى أن هيئته دائمًا ما كانت تعتبر وقوع هجمات مثل تلك التى وقعت مؤخرًا فى دريسدن أو فيينا "ممكنة وحاولت منعها".

وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط العديد من خطط الهجمات عن طريق حملات تفتيش واعتقالات وترحيلات أيضا خلال عامى 2018 و2019.