تهور ترامب يهدد الحزب الجمهوري بفقدان الأغلبية في مجلس الشيوخ

تواجه جولة انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا في يناير القادم بعض المشكلات الصعبة، حيث تشهد العاصمة واشنطن خلال الأسابيع القليلة القادمة بعض الأحداث سوف تؤثر على اختيارات الناخبين فى ولاية جورجيا.

ووفقًا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، يبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن المتقدم على منافسة بفارق عشرة آلاف صوت في طريقه للفوز بولاية جورجيا، ولذلك قرر دونالد ترامب قضاء بعض الوقت في جورجيا خلال الأسابيع المقبلة.

وحتى الآن يرفض الرئيس المنتهية ولايتة دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات الرئاسية بمزاعم تزوير الأصوات والتلاعب بالانتخابات.

وتناول أعضاء الحزب الجمهورى السناتور ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر تعليقات الرئيس ترامب التي ألقت بظلال من الشك على شرعية نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ بيانًا مشتركًا يوم الاثنين الماضى يطالبون من براد رافينسبيرجر وزير خارجية جورجيا (الجمهورى) الاستقالة بسبب الإخفاقات المزعومة من إدارة حملة ترامب.

وينص بيان أعضاء مجلس الشيوخ على أن وزير خارجية جورجيا فشل في إجراء انتخابات نزيهة، وعليه التنحي على الفور.

وطرحت صحيفة"اندبندنت" سؤال رد فعل الناخبين في جورجيا: هل ستعزز المواقف الانتخابية من قبل ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري التأييد للادعاءات التي لا أساس لها؟أم خسارة الجمهورى "رافينسبيرج" للوقوف إلى جانب دونالد ترامب، حيث يؤدي ذلك إلى إبعاد الجمهوريين المعتدلين في الولاية وإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم لمرشحى الحزب الديمقراطى.

وقالت إيمي ستايجروالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورجيا إن الناخبون يدعمون ترامب وجهوده لضمان نزاهة الانتخابات وإحصاء جميع الأصوات، لكن عند حدوث هجمات مستهدفة على مسؤول الدولة من نفس الحزب قد يؤدي إلى رد فعل سلبي.

وأوضحت أن الحزب الجمهورى فقد سيطرتة على بعض ضواحي ولاية جورجيا في الانتخابات الأخيرة، حيث خسر مقعدين بمجلس النواب في مناطق شمال أتلانتا والتي تحولت إلى اللون الأزرق عام 2018 و 2020.

أشارت "ستايجروالت" أن هجمات اليمين ضد المسؤولين المنتخبين في الحزب الجمهوري تجعل انتخابات مجلس الشيوخ أكثر صعوبة.

وأضافت الصحيفة أنه عند فشل مرشحى الحزب الديمقراطى كال كننغهام بولاية (نورث كارولينا) وآل جروس فى ولاية ( ألاسكا) ، في تحقيق الفوز ضد شاغلي المناصب في الحزب الجمهوري، فإن انتخابات ولاية جورجيا سوف تقرر أي حزب يسيطر على أغلبية مجلس الشيوخ.

و سوف تكون انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا في يناير القادم لها تداعيات هائلة على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.