شئون المسجد الحرام تكشف خطة التعامل مع أي طارئ أثناء العمرة

تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة أحمد العتيبي أن أبرز مهام العاملين هي توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهم، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام وتنظيمهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات، وكذلك العمل على تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة.

وأضاف أنه في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، ولتفعيل ذلك تم تكثيف أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.