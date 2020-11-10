بأول قرار.. بايدن يبلغ فرنسا رغبته في إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على رغبته في إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برغبته في إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وتطرق بايدن خلال مؤتمره الصحفي إلى نظام الرعاية الصحي، حيث اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بالعمل على تقويضه.

وقال بايدن إن "اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة"، مؤكدًا أن "الشعب الأميركي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة". وأضاف: "جائحة كورونا أثرت على ملايين الأميركيين والرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين". وحاول ترامب خلال فترة رئاسته إلغاء نظام الرعاية الصحي "أوباما كير" قائلًا إنه يريد استبداله بنظام أفضل منه وأقل تكلفة، فيما دافع بايدن عن النظام الصحي وقال إنه يحمي ملايين الأمريكيين. وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، فيما رفض ترامب الاعتراف بذلك وقال إن تزويرًا وتلاعبًا وقع خلال فرز الأصوات بعدد من الولايات. وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم، أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نحرز تقدمًا كبيرًا. النتائج ستأتي خلال الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفًا: "سنفوز". وفي تغريدة منفصلة، كشف ترامب أن المذيعة الأمريكية، ماريا بارتيرومو، قالت إن "الرئيس ترامب أخبرنا لبعض الوقت أننا سنصل إلى لقاح كورونا بنهاية العام والناس سخروا منه". وتابعت: "ها نحن مع شركة فايزر نحصل على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول الشهر الجاري.. لقد كان محقًا".

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