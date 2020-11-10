أكد أهمية الاتفاق مع مصر.. رئيس الوزراء اليوناني: تركيا لا تريد حلا

بعث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس برسائل إلى كل من تركيا والمجتمع الدولي خلال حوارٍ صحفي،نشرته صحيفة جريك سيتي تايمز.

صرح ميتسوتاكيس بأنه مستعد لمناقشة تهدف إلى حل المشاكل في سياق القانون الدولي ، وشدد على أنه إذا كانت تركيا تريد حقًا حل هذه المشاكل ، فإنها ستجلس على طاولة المفاوضات ، ولكن كما قال "أعتقد أن تركيا لا تريد اللعب وفقا للقواعد".

أوضح رئيس الوزراء رأيه فيما إذا كان هناك احتمال، وما إذا كان على استعداد في المستقبل "لتقاسم موارد الطاقة مع تركيا، قال "هذا ليس شيئًا نناقشه" وكرر أن المناطق البحرية تحتاج أولًا إلى تحديدها بطريقة عادلة.

أضاف "هذه هي الأولوية الأولى وهي ليست شيئًا تمكنا من القيام به لعقود عديدة. ومع ذلك ، أود أن أؤكد أن حكومتنا وقعت اتفاقية ترسيم الحدود مع إيطاليا ، ووقعنا اتفاقية ترسيم الحدود الجزئية مع مصر واتفقنا مع ألبانيا على تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية والسماح للمحكمة بالبت في ترسيم الحدود البحرية ".

وتابع "لقد أظهرنا أنه يمكن حل هذه المشكلة إذا كان هناك التزام بالقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. بصراحة ، أعتقد أن تركيا لا تريد أن تلعب وفقًا للقواعد. إنهم يواصلون سلوكهم الاستفزازي. و- كما قلت- حدد المجلس الأوروبي موعدًا نهائيًا. لم تعد هذه قضية تؤثر على علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن اليونان بذلت الكثير من الجهود للتوصل إلى اتفاق مع تركيا منذ توليه رئاسة الوزراء ، مستنكرًا موقف تركيا. أعتقد أن الأوروبيين قد فهموا أن هذا ليس مجرد نزاع بين اليونان وتركيا ، أو قبرص وتركيا.الأحداث في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تؤثر على أوروبا ككل".