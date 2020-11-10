بايدن عن أوباما كير: آخر محاولة لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة

وصف الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، القضية المتعلقة بالرعاية الصحية "أوباما كير" والتى نظرت بها المحكمة العليا فى بلاده، اليوم الثلاثاء، بأنها آخر محاولة لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة.





وقال بايدن فى تصريحات أوردتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن هدف إدارة ترامب واضح وهو إسقاط قانون الرعاية بأسعار معقولة بشكل كامل. وأضاف بايدن أنه الآن على علم بشأن حقيقة أن الرعاية الصحية تُعد قضية قسمت الأمريكيين فى الماضى، لكن الحقيقة هى أن الشعب الأمريكى بات متحداً بشكل أكبر بشأن هذه القضية اليوم مما هو منقسم.

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