جونسون لـ بايدن : سنسعى للتعاون فى دفع الديمقراطية وتجاوز جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع لتعميق التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن.





وعبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، قال جونسون إنه تقدم بالتهنئة لبايدن على فوزه، وأكد سعيه نحو التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة التغير المناخى، ودفع الديمقراطية وتجاوز الجائحة. كما نقل جونسون "تهانيه لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، على الإنجاز التاريخى الذى حققته"، حسبما أكد المتحدث باسم داونينج ستريت.

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