بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مايو

وسجلت السلطات 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بانخفاض عن يوم الاثنين الذى شهد تسجيل 21350 حالة. يذكر أنه تم تسجيل 194 حالة وفاة أمس الاثنين، وربما تعكس أرقام اليوم إدراج وفيات تأخر تسجيلها فى العطلة الأسبوعية.

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