الكنيست الإسرائيلى يصادق على اتفاق السلام مع البحرين

صادق البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع الاتفاق فى البيت الأبيض برعاية إدارة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.





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