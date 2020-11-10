وزير الخارجية الأمريكي: أي جهة تتعامل مع إيران تعرض نفسها للعقوبات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إمدادات إيرانية غير شرعية.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء بشبكة إمدادات إيرانية غير شرعية".

وأضاف: "سنظل ملتزمين بشدة لمجابهة أي نشاط يهدد أمننا القومي".

وتابع: "رسالتنا واضحة: إذا كنت تتعامل مع تجار السلاح الإيرانيين فإنك تخاطر بفرض عقوبات أمريكية".