وزير الخارجية الأمريكي: أي جهة تتعامل مع إيران تعرض نفسها للعقوبات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إمدادات إيرانية غير شرعية.
وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء بشبكة إمدادات إيرانية غير شرعية".
وأضاف: "سنظل ملتزمين بشدة لمجابهة أي نشاط يهدد أمننا القومي".
وتابع: "رسالتنا واضحة: إذا كنت تتعامل مع تجار السلاح الإيرانيين فإنك تخاطر بفرض عقوبات أمريكية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وبحسب وكالة "رويترز"، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات وأربعة أشخاص إيرانيين، في أحدث خطوة لإدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران.
وكانت مصادر أمريكية قالت أمس، الإثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات مطلع الأسبوع المقبل على إيران قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، والمعروف بعدائه لإيران.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن العقوبات ستستهدف شخصيات إيرانية متورطة بقمع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران العام الماضي.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم تحديد توقيت إعلان العقوبات، تزامنًا مع الذكرى السنوية لعمليات القمع الأكثر دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
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