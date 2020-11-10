بومبيو: لوم ترامب لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات عتاب سخيف

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن لوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات "عتاب سخيف".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إنه كان متأكدًا منذ البداية من أن ترامب سيفوز بالانتخابات الأمريكية، مضيفًا: "سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أكد اليوم الثلاثاء، أن اعتراف ترامب بفوزه لن يغير شيئًا، معتبرًا أن ما يفعله "أمر محرج". وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة". وأضاف بايدن: "لاقينا ترحيبًا دوليًا واسعًا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية". وأشار بايدن موجهًا كلامه إلى ترامب قائلًا: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك"، مضيفًا: "ما سأعمل عليه هو التواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين معًا". وتابع: "ما يفعله ترامب أمر محرج". واعتبر بايدن أنه وبفوزه في الانتخابات الأمريكية، عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية.

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