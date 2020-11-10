بوتين يأمر بصرف تعويضات لذوي ضحايا المروحية الروسية التي أسقطتها أذربيجان

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتعويض ذوي الطيارين اللذين قُتلا في حادث سقوط المروحية الروسية بأرمينيا على يد القوات الأذربيجانية بالخطأ.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة وزارة الدفاع الروسية وبعض الأجهزة الفيدرالية وقطاع الصناعات الحربية: "يوم أمس، أسفر حادث مأساوي عن مصرع رفيقينا الطيارين اللذين خدما في قاعدتنا بأرمينيا، وهما قائد المروحية الرائد يوري إيشوك، والملازم ثان رومان فيدين".

ودعا بوتين الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيدين، متمنيا الشفاء العاجل لملاح المروحية المصاب بجراح خطيرة جراء الحادث.

كما وجه الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرجي شويجو، بصرف التعويضات المالية اللازمة لذوي الطيارين.

وأعربت أذربيجان على مختلف المستويات، وعلى لسان رئيسها إلهام علييف عن اعتذارها لروسيا، وتعهدت بتعويض الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وإطلاع الجانب الروسي على سير التحقيق المثار في الحادث.

وكانت روسيا توسطت للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا من خلال نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة المتنازع عليها.