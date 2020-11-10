خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 22180 إصابة و472 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 472 حالة وفاة و22,180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,829,659 حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".
وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، وذلك يرجع لقيام بعض المعاهد المعنية بمتابعة الجائحة بالإبلاغ عن حالات وفاة لم يتم الإعلان عنها من قبل.
ودعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.
وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.
وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".
وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".
وأعلنت شركة فايزر الألمانية، أمس الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.
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