خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 22180 إصابة و472 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 472 حالة وفاة و22,180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,829,659 حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، وذلك يرجع لقيام بعض المعاهد المعنية بمتابعة الجائحة بالإبلاغ عن حالات وفاة لم يتم الإعلان عنها من قبل.