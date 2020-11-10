إجراءات جديدة في الحرمين الشريفين ضد كورونا

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسارات للعربات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبقها الرئاسة داخل المسجد الحرام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الرئاسة جندت طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية كافة، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أنه تم تجهيز خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين في ظل جائحة كورونا.

كما حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم, (615) عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك, وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أن مختبر زمزم مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولًا ً لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكد أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقيًا وصحيًا بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.